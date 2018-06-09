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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشترط الحصول على ضمانات لمواصلة عملها باليمن

السبت، 09 يونيو 2018 11:57 ص
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشترط الحصول على ضمانات لمواصلة عملها باليمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
عدن (أ ش أ)
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قال عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن، إن اللجنة لن تواصل عملها الإنسانى فى اليمن إلا بعد حصولها على ضمانات من جميع الأطراف بتوفير الحماية لموظفيها.

وأضاف حزام، فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى، اليوم السبت، "لقد تلقينا تهديدات كثيرة خلال الفترة الماضية لذلك قمنا بتعليق العمل فى اليمن مؤقتا حتى نحصل على ضمانات من جميع الأطراف لنتمكن من أداء عملنا الإنسانى".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت أنها نقلت 71 من موظفيها الدوليين إلى خارج اليمن، أى أكثر من نصف العدد لأسباب أمنية.

وقال مدير العمليات فى اللجنة الدولية دومينيك ستيلهارت، فى بيان، "فى الأسابيع الأخيرة توقفت أنشطتنا وتعرض موظفونا للتهديد والاستهداف المباشر وهناك بوضوح استعداد لاستغلال منظمتنا فى ساحة النزاع".

 


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