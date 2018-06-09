الكشف الطبى على الركاب القادمين من عدة دول إفريقية بسبب جدرى القردة

تبدأ سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة فى توقيع الكشوفات الطبية على الركاب القادمين من عدة دول إفريقية من بينها نيجيريا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية بسبب انتشار مرض جدرى القردة.

وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بالمطار، إنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من نيجيريا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية بسبب انتشار مرض جدرى القردة، وهو مرضى فيروسى نادر وحيوانى المنشأ وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتصل فترة حضانة المرض من 5 إلى 21 يوما.

وأضافت المصادر، أن أعراض المرض تتمثل فى حمى وصداع وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بالألم فى الظهر وفى العضلات ووهن شديد " فقدان الطاقة"، وتبدأ مرحلة ظهور المرض بطفح جلدى، وأن المرض ينتقل عن طريق مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية.