القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بمختلف أماكن المحافظة، قيادة اللواء خالد شلبى مدير الأمن، أسفرت عن ضبط 6 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و2096 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 556 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.

وتمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 258 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضيتين إتجار بالمخدرات، وقضيتين ألعاب نارية، وقضية سلاح أبيض، و8 قضايا متنوعة بمجال قضايا الآداب، و256 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 357 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.