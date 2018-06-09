video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 01:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وراء سرقة بطاريات السيارات فى التبين

السبت، 09 يونيو 2018 01:04 م
القبض على عاطل وراء سرقة بطاريات السيارات فى التبين سرقه بطاريات سيارات - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

نجح رجال مباحث قسم شرطة التبين ، فى القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات بأسلوب "الفك" ، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التبين بالشارع الجديد، وتمكنوا من ضبط  مصطفي.ع.ع.م.  33 سنة عاطل وبحوزته 3 بطاريات سيارات مختلفة الماركات، 2 مفتاح، وكماشة .

وبمناقشته اعترف بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب " الفك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ومنها سرقة بطارية من داخل السيارة رقم هـ ب 4381 نقل ملك محمد.ع.م.   35 سنة سائق وسرقة 2 بطارية من داخل السيارة رقم أ ق ب 8914 ماركة مرسيدس نقل ملك فتح الله .ا.ا.م. 34 سنة سائق .

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات واتهماه بالسرقة ، وقررا بأنهما لم  يكونا قد اكتشفا وقائع السرقة بعد، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة موظف فى البساتين

كاميرات المراقبة تفضح عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سرقة بطاريات

سرقه بطاريه




لا تفوتك
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة