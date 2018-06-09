القبض على عاطل وراء سرقة بطاريات السيارات فى التبين

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

نجح رجال مباحث قسم شرطة التبين ، فى القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات بأسلوب "الفك" ، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التبين بالشارع الجديد، وتمكنوا من ضبط مصطفي.ع.ع.م. 33 سنة عاطل وبحوزته 3 بطاريات سيارات مختلفة الماركات، 2 مفتاح، وكماشة .

وبمناقشته اعترف بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب " الفك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ومنها سرقة بطارية من داخل السيارة رقم هـ ب 4381 نقل ملك محمد.ع.م. 35 سنة سائق وسرقة 2 بطارية من داخل السيارة رقم أ ق ب 8914 ماركة مرسيدس نقل ملك فتح الله .ا.ا.م. 34 سنة سائق .

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات واتهماه بالسرقة ، وقررا بأنهما لم يكونا قد اكتشفا وقائع السرقة بعد، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.