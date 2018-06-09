القبض على عاطلين قبل ترويجهما 3 كيلو حشيش فى السلام

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على عاطلين قبل ترويجهما 3 كيلو حشيش على زبائنهما بمنطقة السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن كلا من نادي.س.إ..س. 36 سنة عاطل ، وعمرو .ر.ع.س. 36 سنة عاطل ، يزاولان نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر نبيتي اللون بنطاق دائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما 3.050 كيلو جرام من الحشيش المخدر ، مبلغ مالي 1440 جنيه، و2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.