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السجن عاما و6 أشهر لـ11 إخوانيا لتحريضهم على العنف بكفر صقر

السبت، 09 يونيو 2018 12:55 م
السجن عاما و6 أشهر لـ11 إخوانيا لتحريضهم على العنف بكفر صقر محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات ههيا، بمحافظة الشرقية، اليوم، 11 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن عام لكل منهم عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، والسجن 6 أشهر عن تهمة الضرب والتعدى على خفير نظامى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبوخضرة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى الكومى، وأحمد زيدان.

 

تعود أحداث القضية لشهر مايو لسنة 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، إخطارا بقيام عدد من الأهالى بقرية منشأة شلبى، بالتحفظ على عدد من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء مشاركتهم فى مسيرة وبحوزتهم منشورات للرئيس المعزول، وحدوث مناوشات بينهم وبين الأهالى.

 

وتبين من التحقيقات تعدى العناصر الـ11 على خفير نظامى من قوة القرية، وإحداث إصابته بكدمات وجروح، والتعدى بالضرب على مواطن تدخل لإنقاذه وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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