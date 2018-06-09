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"الرى" تنظم اليوم ندوة بعنوان "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه"

السبت، 09 يونيو 2018 02:00 ص
"الرى" تنظم اليوم ندوة بعنوان "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه" الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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تنظم وزارة الموارد المائية والرى، اليوم السبت، ندوة بعنوان "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه"، بحضور قيادات الوزارة، وذلك فى إطار حملة الوزارة لترشيد الاستهلاك من المياه فى ظل محدودية الموارد المائية.
 
ووضع قطاع توزيع المياه عدد من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية والتى تصل ذروتها فى شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى وكذلك الإدارات العامة للرى لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.
 
وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد كلّف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، واستمرار توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفه خاصة مياه الشرب لمواجهه ارتفاع درجه الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا، ورصد مخالفات الأرز فى مهدها حتىلا تتجاوز المساحة التى حددتها الحكومة بـ724ألف فدان، والإطمئان على حالة الرى، وعدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع.

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