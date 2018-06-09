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الرئيس الروسى يبحث مع نظيره الطاجيكى قضايا الأمن الإقليمى والوضع على الحدود

السبت، 09 يونيو 2018 11:13 ص
الرئيس الروسى يبحث مع نظيره الطاجيكى قضايا الأمن الإقليمى والوضع على الحدود الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت، خلال لقائه نظيره الطاجيكى إمام على رحمون على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون، قضايا الأمن الإقليمى والوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وقال بوتين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إننا لدينا الكثير من القضايا المتعلقة بالأمن، أعنى الوضع الصعب الذى يتطور على حدودكم الجنوبية فى أفغانستان، دعونا نبحث هذه القضية اليوم".

وأشار الرئيس الروسى إلى أن هناك فرصة أخرى لمناقشة قضايا مختلفة فى سبتمبر القادم فى دوشنبه على هامش قمة رابطة الدول المستقلة.

وفى السياق نفسه، أكد رحمون أنه يود مناقشة قضايا الأمن الإقليمى مع بوتين، مضيفاً "بما فى ذلك، الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية".

وكان الرئيس الروسى قد وصل إلى الصين أمس للمشاركة فى قمة منظمة شانغهاى للتعاون بمدينة تشينجداو الساحلية.

يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون، هى منظمة دولية تم تأسيسها فى عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيستان وأوزبكستان.

 


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