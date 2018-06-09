الداخلية تضبط 849 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية، فى ضبط 33 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و319 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و33 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 87 قضية فى مجال الغش التجارى، و849 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 29 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و27 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و6 قضايا فى مجال الألعاب النارية.