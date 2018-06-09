"الداخلية" تضبط مئات قضايا سرقة التيار الكهربائى فى حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا دون تهاون وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وكثف قطاع الأمن العام خلال التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " حيث تم ضبط13856 قضية متنوعة ، بينها" 2071 القاهرة - 2340 الجيزة – 1016 القليوبية - 1024 الإسكندرية - 640 البحيرة - 158 مطروح - 256 الغربية - 238 المنوفية- 231 كفر الشيخ - 398 الدقهلية– 305 الشرقية - 77 دمياط - 85 بورسعيد - 100 الإسماعيلية - 88 السويس - 20 جنوب سيناء - 865 المنيا - 960 بنى سويف- 1385 الفيوم - 620 أسيوط - 316 سوهاج - 218 أسوان - 210 قنا – 124 الأقصر - 111 البحر الأحمر".

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 13763 قضية سرقة تيار كهربائى، و93 قضية مخالفة شروط التعاقد، وفي مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، ومخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 9553 حالة مخالفة ، بينها "1137 القاهرة - 1149 الجيزة – 623 القليوبية - 886 الإسكندرية - 858 البحيرة - 123 مطروح - 185 الغربية - 203 المنوفية - 127 كفر الشيخ - 201 الدقهلية– 185 الشرقية - 25 دمياط - 33 بورسعيد - 107 الإسماعيلية - 74 السويس - 9 جنوب سيناء - 576 المنيا - 776 بنى سويف- 1170 الفيوم - 356 أسيوط - 323 سوهاج - 147 أسوان - 181 قنا – 58 الأقصر- 41 البحر الأحمر".

ووجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة بالإشتراك مع الجهات المختصة استهدفت منطقة إمبابة، وأسفرت عن ضبط 178 حالة سرقة تيار كهربائى "125 تجارى، 53 مساكن، واستهدفت منطقة قباء فى السلام، وأسفرت عن ضبط 9 حالات سرقة تيار كهربائى (2 تجارى، 7 مساكن ).