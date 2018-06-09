الداخلية تداهم 668 موقف سيارات عشوائى بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 51572 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 282 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم مداهمة 668 مواقف عشوائية، وتحرير 7562 مخالفة انتظار خاطئ، و1421 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.