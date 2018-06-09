الداخلية تحبط هجرة 41 شابا بطريقة غير شرعية وتضبط القائمين عليها

كتب محمود عبد الراضى ـ الفيوم رباب الجالى

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط ثلاثة أشخاص لمحاولتهم تسفير 41 شخصا لإحدى الدول بطريقة غير شرعية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالفيوم قيام 3 أشخاص ومقيمين أطسا، باستقطاب مجموعة من الشباب لتسفيرهم لإحدى الدول متسللين عبر الدروب الصحراوية الحدودية الخطيرة (هجرة غير شرعية ) بمساعدة بعض الأشخاص بمدينة مطروح مقابل الحصول على مبلغ مالى (12) ألف جنيه من كل شخص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 41 مهاجرا هجرة غير شرعية داخل سيارات يقودها المتهمون بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بدائرة مركز شرطة إطسا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.