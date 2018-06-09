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الخارجية الفرنسية: المنتحر فى الحرم المكى فرنسى الجنسية وليس آسيوى

السبت، 09 يونيو 2018 10:40 م
الخارجية الفرنسية: المنتحر فى الحرم المكى فرنسى الجنسية وليس آسيوى مكة
كتب: أحمد علوى
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أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشخص الذى انتحر مساء الجمعة فى الحرم المكى يحمل الجنسية الفرنسية وليس الآسيوية، كما ورد فى تقارير إعلامية، دون إبداء مزيد من التفاصيل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت فى وقت سابق أن المنتحر فى الحرم المكى آسيوى الجنسية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية السبت نقلا عن المتحدث باسم شرطة المنطقة أنه عند الساعة 9:30 من مساء الجمعة، أقدم "أحد الوافدين على القفز من على سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضى مما نتج عنه وفاته فور سقوطه".

بدورها، قالت إمارة مكة المكرمة فى حسابها على موقع تويتر إن الجهات الأمنية رصدت حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوى إلى ساحة المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وأوضحت أنه سقط دون أن يصاب أحد بضرر.

وفى السنوات الأخيرة وقعت عدة حوادث مشابهة لأشخاص أقدموا على الانتحار داخل الحرم، وآخرين حاولوا الانتحار قبل أن يتم إنقاذهم، وتعددت الأسباب بين أمراض نفسية ومشاكل مادية أو عائلية.

ووقعت أغلب حوادث الانتحار بأن يلقى الشخص نفسه من أحد طوابق الطواف العلوية ليسقط فى صحن الطواف بالحرم الشريف.


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