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"الحرف اليدوية": تجديد بروتوكول التعاون مع موقع التسويق الإلكترونى الأسبوع المقبل

السبت، 09 يونيو 2018 12:00 ص
"الحرف اليدوية": تجديد بروتوكول التعاون مع موقع التسويق الإلكترونى الأسبوع المقبل حرف يدوية - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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أكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إحدى المواقع الإلكترونية المتخصصة فى البيع عبر الإنترنت، لتجديد بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الموقع العام الماضى، للسماح لمصنعى المنتجات اليدوية بعرضها على الموقع، وفقا لتسهيلات محددة.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البروتوكول حقق أهدافه فى العام الأول بنسبة تصل إلى 60%، لافتا إلى أن الاجتماع المقرر عقده سيشهد الاتفاق على عدد من البنود، أهمها رفع عدد شركات الحرف اليدوية العارضة على الموقع من 70 شركة خلال العام الماضى، إلى 300 شركة بنهاية العام الجارى، و500 شركة العام المقبل.

وأشار رئيس غرفة الصناعات اليدوية، إلى أن البنود تتضمن أيضا تغيير شكل عرض المنتجات اليدوية على الموقع واظهارها بشكل أكبر، موضحا أنه تم حل مشكلة نقل المنتجات المعرضة للكسر، على رأسها الخزف والزجاج، بالاتفاق مع إحدى شركات الشحن المعروفة.


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