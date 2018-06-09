التعليم: ننتظر إعلان نتيجة العينة العشوائية لفرنساوى الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تنتظر انتهاء تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة لتحديد مصير ما تردد بشأن وجود أخطاء فى جزئيات تحتمل أكثر من معنى للإجابة.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، لـ"اليوم السابع" أن هناك لقاء جمع بين مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية ومقدرى الدرجات الخميس الماضى ولم يقترح أى من المصححين بدائل فى نموذج الإجابات ومن ثم يجب انتظار خروج نتيجة العينة العشوائية.

كان طلاب الثانوية العامة أكدوا وجود أخطاء فى بعض أسئلة الاختيار واحتمالها أكثر من إجابة.

ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.