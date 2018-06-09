"التعليم" توقع غدا بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لدعم "التعليم الفنى"

كتب محمود طه حسين

يوقع الدكتور طارق شوقى، غداً الأحد، اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "إتقدم...إتعلم...إشتغل".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة مفتى الجمهورية السابق، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة فى المبادرة مثل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربى)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدى الفنية (شركة السويدى).

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من أهم أهدف بروتوكلات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمى، خاصة وأن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وأضاف طارق شوقى، أن الاتفاقيات تعد انعكاساً للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمى، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.

وصرحت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أن الاتفاقيات تهدف إلى إكساب طلاب التعليم الفنى مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.