video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" توقع غدا بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لدعم "التعليم الفنى"

السبت، 09 يونيو 2018 03:09 م
"التعليم" توقع غدا بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لدعم "التعليم الفنى" المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
يوقع الدكتور طارق شوقى، غداً الأحد، اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "إتقدم...إتعلم...إشتغل". 
 
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة مفتى الجمهورية السابق، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة فى المبادرة مثل مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربى)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدى الفنية (شركة السويدى). 
 
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من أهم أهدف بروتوكلات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمى، خاصة وأن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.
 
وأضاف طارق شوقى، أن الاتفاقيات تعد انعكاساً للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمى، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
 
وصرحت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أن الاتفاقيات تهدف إلى إكساب طلاب التعليم الفنى مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تفوز بنصيب الأسد فى العلاوات الجديدة.. طارق شوقى: نحصل على الزيادة الأكبر بين أجهزة الدولة بالعلاوتين المقرر تطبيقهما.. ويؤكد: نفكر فى بدائل لرفع مرتبات المدرسين.. ولا صحة لوقف تطبيق الثانوية التراكمية

تعليم القاهرة: تنسيق الثانوية العامة الشهر المقبل عقب انتهاء الامتحانات

التعليم: ننتظر إعلان نتيجة العينة العشوائية لفرنساوى الثانوية العامة

التعليم

محلب التعليم الفنى

وزير الصناعة




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة