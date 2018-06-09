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التعليم تستبعد 8 ملاحظين بلجنة عبد الحميد رضوان لمحاولة الطلاب الغش

السبت، 09 يونيو 2018 03:07 م
التعليم تستبعد 8 ملاحظين بلجنة عبد الحميد رضوان لمحاولة الطلاب الغش الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان
كتب محمود طه حسين
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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) صباح اليوم، السبت، الموافق 9/6/2018 امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2017/2018، فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، حيث بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان (198) طالبا/ طالبة أمام (25) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

 

وقد حرص الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

 

وقال رضا حجازى إن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

 

وأضاف خيرى أن الطلاب المكفوفين سيؤدون الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) يوم الأحد الموافق 10/6/2018، بينما سيؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالى عدد (110,822) طالبا/ طالبة.

 

وعلى صعيد آخر، استبعد حجازى عدد (8) ملاحظين بلجنتي: الشيخ أحمد رضوان للتعليم الأساسى، وعبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة التابعتين لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، وتم إحالتهم للتحقيق عن طريق الشئون القانونية نظرا لما شهدته اللجنتان من محاولة بعض الطلاب للغش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، كما تم استبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة عن العمل باللجنة، وإحالته للمساءلة القانونية.

 

وأكد حجازى على أن الوزارة لن تتوان فى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع جميع مظاهر الإخلال بنظام الامتحان وإحالة كل من يثبت تقصيره وإهماله فى أداء عمله خلال فترة انعقاد الامتحانات إلى التحقيق.

 


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