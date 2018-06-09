video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 07:35 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: مقتل 44 حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية فى صعدة

السبت، 09 يونيو 2018 06:04 ص
التحالف العربى: مقتل 44 حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية فى صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة فى عناصرها ومعداتها بمحور صعدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية" الاخبارية الليلة - أن عدد قتلى المليشيات الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية فى محور صعدة بلغ 44 قتيلا، بينما تم تديمر 46 من والأسلحة والمعدات التابعة للحوثيين.

وأحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف تقدما ميدانيا خلال الأيام الماضية فى كل من محافظتى الجوف وصعدة شمال اليمن، وسط استمرار الانهيار فى صفوف المليشيات فى معقلهم الأول، صعدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

الصليب الأحمر يسحب 71 من موظفيه الأجانب فى اليمن لانعدام الأمن

التحالف العربى

اليمن

أخبار اليمن

مقتل 44 حوثيا

صعدة




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة