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الإندبندنت: انتقادات للجيش الإسرائيلى بعد نشر فيديو مجتزئ للمسعفة رزان

السبت، 09 يونيو 2018 04:49 م
الإندبندنت: انتقادات للجيش الإسرائيلى بعد نشر فيديو مجتزئ للمسعفة رزان الجيش الإسرائيلى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) تعرضت لانتقادات واسعة بسبب نشرها مقطع فيديو مجتزئ للممرضة الفلسطينية رزان النجار بهدف إظهارها على أنها "ليست ملاكا"، كما أصبح الناس يصفونها بعد استهدافها من قبل قوات الجيش الإسرائيلى وقتلها.

وأضافت الصحيفة، أن الممرضة الشابة البالغة من العمر 21 عاما أصيبت برصاص قناصى جيش الدفاع الإسرائيلى أثناء الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل فى 1 يونيو أثناء علاجها للمتظاهرين المصابين.

وأشارت إلى أن العديد من المسئولين الحكوميين الإسرائيليين نشروا الفيديو المجتزئ عبر تغريدة على حساب تويتر للتواصل الاجتماعى تحت عنوان "استخدام حماس للدروس البشرية يجب أن يتوقف"، حيث يظهر فيه جزء من مقابلة النجار مع قناة لبنانية قالت فيه إنها كانت تتصرف "كدرع بشرى".

لكن فى المقطع الكامل، تقول المسعفة الشابة إنها كانت حاضرة فى الاحتجاجات "لإنقاذ الجرحى فى الخطوط الأمامية"، ولا تذكر حماس، بحسب "الإندبندنت".


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