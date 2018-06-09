اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء المنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى مونديال كأس العالم.

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

السيسى للاعبى المنتخب قبل السفر لروسيا: احلموا عشان تسعدوا المصريين.. ويطمئن على صلاح: "سلامتك أهم من النتائج"

مؤتمر صحفى للرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية غدا

الحبس لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله بقانون المهنة الجديد

الأموال العامة تسقط مستريحين أستوليا على 100 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى الأسمنت والحديد

وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير: إبداع المصريين لا يتوقف

المتهمة بحرق شقيقها وأمها ووالدها: ولعت فى البيت عشان رفضوا خطوبتى من شاب

ديلى بيست: اختراق البريد الإلكترونى لكبير موظفى البيت الأبيض

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة