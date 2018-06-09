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السبت، 09 يونيو 2018 10:26 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 09 يونيو 2018 09:03 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء المنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى مونديال كأس العالم.

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

1. المالية

السيسى للاعبى المنتخب قبل السفر لروسيا: احلموا عشان تسعدوا المصريين.. ويطمئن على صلاح: "سلامتك أهم من النتائج"

2. تفاصيل جلسة الـ60 دقيقة بين السيسى ولاعبى المنتخب قبل السفر لروسيا

مؤتمر صحفى للرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية غدا

3. مؤتمر صحفى للرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بقصر الاتحادية غدا

الحبس لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله بقانون المهنة الجديد

4. الحبس لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله بقانون المهنة الجديد

الأموال العامة تسقط مستريحين أستوليا على 100 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها فى الأسمنت والحديد

5. الأموال العامة تسقط مستريحين أستوليا على 100 مليون

وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير: إبداع المصريين لا يتوقف

6. وزير خارجية الإمارات يشيد بالمتحف الكبير

المتهمة بحرق شقيقها وأمها ووالدها: ولعت فى البيت عشان رفضوا خطوبتى من شاب

7. المتهمة بحرق شقيقها وأمها ووالدها

ديلى بيست: اختراق البريد الإلكترونى لكبير موظفى البيت الأبيض

8. ديلى بيست

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

9. الأرصاد

محمد صلاح: مشاركتى فى مباراة مصر وأوروجواى تتحدد يوم اللقاء

10. محمد صلاح


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