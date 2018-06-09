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اعتماد دبلوماسى مصرى محكما دوليا بمحكمة بوخارست

السبت، 09 يونيو 2018 11:51 ص
اعتماد دبلوماسى مصرى محكما دوليا بمحكمة بوخارست محكمة بوخارست
بوخارست (أ ش أ)
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تم اختيار الدكتور أيمن على عثمان رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة المصرية فى بوخارست من قبل محكمة بوخارست للتحكيم التجارى الدولى؛ نظرا لجهوده وأنشطته فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ورومانيا.

وقال الدكتور عثمان ـ فى تصريحات صحفية، إن رئيس المحكمة السيد الين بوب والأمين العام الدكتور دانوت بربيانو وعدد من أعضاء مجلس المحكمة قاموا بتسليمه شهادة بتعيينه عضوا رسميا معتمدا للمحكمة المذكورة والتى تأسست عام 2007  بهدف معاونة وتسهيل العلاقات التجارية بصفة أساسية لمجتمع الأعمال الرومانى والاندماج فى سياسات واتحادات العولمة بين رومانيا ومختلف دول العالم.

وأوضح أن هذا المنصب لم يمنح لأحد الدبلوماسيين المعتمدين فى رومانيا أو الأجانب منذ تأسيس المحكمة حتى تاريخه على الإطلاق.

يذكر أن الدكتور أيمن عثمان شغل العديد من المناصب الدبلوماسية فى بعض الدول مثل الصين ولبنان وكندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، إذ قام بتأسيس اتحاد المستشارين الاقتصاديين والتجاريين المعتمدين فى الصين والتى منحته لقب سفير السلام تقديرا لجهوده وأنشطته البارزة مع الحكومة ومجتمعات الأعمال الصينية.

 


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