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استعدادات مكثفة لاستقبال بعثة المنتخب قبل السفر لموسكو

السبت، 09 يونيو 2018 01:31 م
استعدادات مكثفة لاستقبال بعثة المنتخب قبل السفر لموسكو بعثة المنتخب المصري في مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة تجهيزات واستعدادات لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى قبل السفر إلى روسيا غدًا الأحد، للمشاركة فى نهائيات كأس العالم، والتى من المقرر أن يستهلها منتخبنا الوطنى بملاقاة نظيره الأورجوايانى ضمن لقاءات المجموعة الأولى للبطولة.

وشهدت صالة 4 بمطار القاهرة استعدادات لوداع بعثة المنتخب وتسهيل كافة الإجراءات لسفر البعثة إلى روسيا .

وفى نفس السياق، كلف شريف فتحى، وزير الطيران المدني، مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، باستقبال بعثة المنتخب الوطنى لدى سفرها إلى روسيا للمشاركة فى مونديال كأس العالم، وإنهاء كافة إجراءات سفرهم.

فيما تستعد مصر للطيران لتسيير 19 رحلة إلى موسكو وذلك لنقل المشجعين المصريين والذى من المتوقع أن يزيد عددهم عن الـ3 آلاف مشجع .


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