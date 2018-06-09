إصابة 15 جنديا أمريكيا خلال مناورات عسكرية ببولندا

وارسو ( أ ش أ )

أصيب نحو 15 جنديا جراء اصطدام 4 عربات للجيش الأمريكى ببعضهم أثناء مناورات عسكرية ضخمة فى بولندا .

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكى فى أوروبا - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم السبت، " إن 15 جنديا أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفيات المحلية " ، مضيفا أن 4 عربات مدرعة للجيش الأمريكى اصطدمت ببعضها البعض فى بولندا، أثناء إجراء مناورات عسكرية ضخمة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى عدد من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن العربات العسكرية من نوع "سترايكر" المدرعة المعدة لنقل الجنود ، لافتا إلى أنه وقع الاصطدام المفاجئ صباح الخميس الماضى، على بعد نحو 50 كيلومترا من حدود بولندا وليتوانيا.

يشار إلى أن الجيش الأمريكى يجرى إلى جانب جيوش 18 دولة أخرى مناورات "سيبر سترايك"، فى كل من بولندا ولتوانيا ولاتفيا وإستونيا، لأجل التدرب على صد هجوم محتمل.وكانت المناورات قد بدأت فى الثالث من يونيو الحالى ، ومن المرتقب أن تختتم فى الخامس عشر من هذا الشهر.