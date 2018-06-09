إصابة طفل بكسر فى عظام الجمجمة لسقوطه من سلم بالدور الثالث بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب طفل بكسر فى عظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن بعد سقوطه من أعلى سلم بالدور الثالث بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول الطفل نجيب. ط 6 سنوات، ومقيم طرف أسرته بشارع" النخلة " دائرة القسم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، مصاباً بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن "إدعاء سقوط من علو".

بالانتقال وسؤال والده 34 سنة تاجر، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال قيام نجله باللهو أعلى سلم الطابق الثالث، اختل توازنه وسقط على الأرض مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وجارى الاستعلام عن حالة الطفل المصاب كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.