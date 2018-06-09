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إصابة شخصين بطلقات خرطوش فى مشاجرة بالمنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 09:42 ص
إصابة شخصين بطلقات خرطوش فى مشاجرة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة على الأرضى الزراعية بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية كمشيش دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كلاً من طرف أول "ع .ع. ت" 46 سنه، فلاح، مصاباً بخرطوش بالبطن، والقدمين والذراع ، و "م .ح. ع" 43 سنه، بدون عمل مصاباً بجرح بالظهر من أداة حادة سيخ حديدى، وتم نقلهما إلى مستشفى تلا المركزى وتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

وطرف ثان "ع .م. ا" 55 سنه، فلاح ونجله "م" 29 سن، فلاح وجميعهم مقيمين قرية كمشيش دائرة المركز وبسؤال الطرف الأول إتهم الثالث والرابع بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش"  كان بحوزة الرابع لخلافات بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط  المذكورين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وأرشد الرابع عن السلاح المستخدم فى الواقعة، تم التحفظ على المتهمين، والسلاح تحرر عن ذلك المحضر رقم  8391 جنح مركز  تلا لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها

 


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