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إصابة سائق بجرح قطعى بالرقبة لخلافات على الميراث بالبحيرة

السبت، 09 يونيو 2018 11:02 ص
إصابة سائق بجرح قطعى بالرقبة لخلافات على الميراث بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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استقبلت مستشفى كفر الدوار العام سائقا مصابا بجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليسرى، واشتباه قطع بالغدة النكافية، إثر تعدى فلاح عليه بسكين لخلافات على الميراث بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام، بوصول "رجب.ر.ع" 35 سنة سائق مقيم قرية أبيس 6 بدائرة المركز، مصابا بجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليسرى، واشتباه قطع بالغدة النكافية، وبسؤاله اتهم والده فلاح مقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بسبب خلافات الميراث على "أرض زراعية".

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمود هندى من ضبط المتهم المذكور، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.


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