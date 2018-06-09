إصابة جزار بحالة تسمم نتيجة تناولة أقراص حفظ الغلال بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب جزار بحالة تسمم نتيجة تناولة أقراص حفظ الغلال لمروره بضائقة نفسية، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ا ع ا" جزار ومقيم دائرة المركز مصاباً حالة تسمم بالانتقال والفحص وسؤال والده قرر تناول نجله قرص حفظ القمح لسوء حالته النفسية بسبب مروره بضائقة مالية ونفى الشبهه الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.