أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 9-6-2018

مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 9-6-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار جاء فى مقدمتها تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه، علاوة على إعلان بنك مصر وصول إجمالى حصيلة بيع شهادة أمان خلال 13 شهرًا إلى 612 مليون جنيه.



تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 505 عمليات خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 81.19% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.81%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

بنك مصر: 612 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 13 أسبوعًا

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة مصرفه من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بلغت نحو 612 مليون جنيه، خلال 13 أسبوعًا. وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة، مؤكدا أنه تم إصدار الشهادات لنحو 551.8 ألف عميل تشمل الشهادات المصدرة للأفراد والشركات، والتى تم تحصيلها والشهادات قيد التنفيذ.

64 % نسبة تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 11741.47 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 311.37 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. صناعة الحبوب: أسعار الماشية ستتأثر بانخفاض سعر الذرة

أكد حسين بودى، رئيس شعبة "مطاحن 82%" بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، أن نجاح "الشركة الوطنية لمنتجات الذرة" فى حفض أسعار الذرة بنسبة 17%، سيؤثر بشكل كبير فى أسعار الأعلاف، والردة الخشنة المستخدمة فى تسمين الماشية.

مصر تجتاز تقييم المنظمة الأوروبية للاعتماد المؤهل للاعتراف المتبادل أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المجلس الوطنى للاعتماد نجح فى اجتياز تقييم المنظمة الأوروبية للاعتماد المؤهل للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المنظمة فى مجال اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة PTP وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17043. وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا الإجراء يعكس خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والجهود الرامية إلى اعتراف منظمات الاعتماد العالمية والإقليمية والقارية بجهة الاعتماد المصرية، مشيرًا إلى أن اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد تسهم فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأكبر لمصر فى العالم .

تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 153.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 114.4 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 122.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 562.8 مليون جنيه.

عمومية مصر الجديدة للإسكان: 1.1 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة العام المقبل