آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمانى شهيدين سقطوا فى "مليونية القدس"

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز – أ ف ب)

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، جثمانى الشهيد يوسف الفصيح، البالغ من العمر 29 عامًا، والشهيد هيثم الجمل، البالغ من العمر 15 عامًا، حيث خرجت جنازة الأول من مدينة خان يونس، فيما خرجت جنازة الثانى فى رفح بجنوب قطاع غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، الجمعة، أن 4 فلسطينيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات على الحدود الشرقية للقطاع كما أصيب 5 من الصحفيين اثنان منهم بالرصاص الحى، ضمن مسيرات عرفت باسم "مليونية القدس".

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إن الشاب يوسف الفصيح (29 عاما) استشهد شرق غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، كما أعلنت استشهاد الطفل هيثم الجمل (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة "استشهاد زياد البريم، برصاص الاحتلال شرق خان يونس (جنوب القطاع)"، كما أعلنت "استشهاد عماد أبو درابى (26 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا (شمال)"، بينما أصيب أكثر من 600 فلسطينى بجروح بينهم نحو 120 أصيبوا بالرصاص الحى، 7 منهم فى حال الخطر وذلك خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلى.