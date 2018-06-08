22 يونيو.. بوتين يناقش مع نظيره الكورى الجنوبى الوضع بشبه الجزيرة الكورية

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره الكورى الجنوبى مون جيه-إن يوم 22 يونيو الجارى، فى موسكو، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، كما سيوقع الزعيمان حزمة من الوثائق.

وذكر الكرملين - وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك - "يوم 22 يونيو تجرى مباحثات القمة التى من المخطط خلالها مناقشة القضايا الحيوية لتطوير العلاقات الروسية - الكورية فى المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والإنسانية، كما يجرى تبادل للآراء حيال القضايا الإقليمية، وخاصة الوضع فى شبه الجزيرة الكورية. كما تم تحضير حزمة من الوثائق للتوقيع".

وأوضحت الوكالة الروسية، أنه من المقرر أن يسافر مون إلى روسيا فى الفترة من 21 إلى 23 يونيو تلبية لدعوة نظيره الروسي.