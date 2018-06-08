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الجمعة، 08 يونيو 2018 09:18 ص
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"وول ستريت جورنال": بوتين طلب من النمسا ترتيب لقاء قمة مع ترامب

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:17 ص
"وول ستريت جورنال": بوتين طلب من النمسا ترتيب لقاء قمة مع ترامب دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أ ش أ
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ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طلب من مستشار النمسا سيباستيان كورتس، ترتيب لقاء مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى العاصمة فيينا، فيما يدرس البيت الأبيض العرض الروسى، وذلك وفقا لما صرح به مسئول أوروبى رفيع المستوى.

ونقلت الصحيفة الأمريكية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - عن المسئول الأوروبى، الذى لم تسمه، قوله، إن الرئيس الروسى طلب ترتيب اللقاء مع الرئيس الأمريكى خلال زيارة الأول إلى العاصمة النمساوية، يوم الثلاثاء الماضى، وتعهد مستشار النمسا بنقل الطلب لترامب.

وذكرت (وول ستريت جورنال)، أن طلب بوتين لعقد قمة بين القادة الروس والأمريكان، قد يعجل من عقدها بصورة أسرع من المتوقع، ورصدت الصحيفة الأمريكية الأسبوع الماضى قيام البيت الأبيض بتحضيرات أولية للإعداد لقمة بين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى، وكان السفير الأمريكى لدى روسيا جون هنتسمان متواجدا فى واشنطن، الأسبوع الماضي، فى اجتماع مع مسئولى إدارة ترامب للمساعدة فى إعداد قمة، وفقا لما صرح به مسئول رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية.

وقال مسئول فى مجلس الأمن القومى الأمريكي، أن السلطات النمساوية أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع بين زعيما روسيا والولايات المتحدة، وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، الثلاثاء الماضى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، أن رفع العقوبات يصب فى مصلحة الجميع، وأضاف الرئيس الروسى "نحن منفتحون ومستعدون للعمل المشترك، يتم إعادة هذا العمل تدريجيا، ونحن نرى ذلك، لدينا مباحثات وحوار مع ممثلى بروكسل حول عدة مجالات، وأرى الأمور تجرى بشكل صحيح".


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