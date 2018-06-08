وفاة قطب الإعلام التركى أردوغان ديميرورين عن 79 عاما

أ ف ب

توفى رجل الأعمال التركى أردوغان ديميرورين مالك أكبر مجموعة إعلامية فى البلاد عن عمر يناهز 79 عاما فى مستشفى فى اسطنبول الجمعة بعد معاناته من قصور فى الجهاز التنفسى، بحسب ما أعلن طبيبه.

وديميرورين هو مالك مجموعة ديميرورين، أحد أكبر التكتلات الاقتصادية فى تركيا والناشطة فى مجالات الإعلام والطاقة والبناء.

وقال طبيبه اوزغور ساميلغيل اردوغان إن ديميرورين تلقى علاجا لفترة قصيرة لكنه توفى "بدون أى معاناة فى رعاية اسرته وفى ظل رعاية مكثفة من طاقم المستشفى".

وقال فى مؤتمر صحافى بثته قناة "سى ان ان ترك" الخاصة "نقدم تعازينا لبلادنا ولاقاربه".