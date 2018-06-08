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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 25 39
 
وسط الدلتا 25 39
 
الإسكندرية 22 31
 
بلطيم 23 31
 
مطروح 20 30 
 
السلوم 23 36
 
سيوة 21 39
 
بورسعيد 24 31
 
دمياط 24 31
 
العريش 18 33
 
رفح 17 32
 
الإسماعيلية 21 39
 
السويس 22 39
 
رأس سدر 23 39
 
نخل 15 36
 
نويبع 26 39
 
طابا 19 36
 
كاترين 20 30
 
الطور 25 37
 
شرم الشيخ 28 37
 
الغردقة 27 38
 
مرسى علم 26 37
 
الفيوم 24 40
 
بنى سويف 24 40
 
المنيا 24 39
 
أسيوط 23 42
 
سوهاج 24 43
 
قنا 25 43
 
الأقصر 26 44
 
أسوان 27 44
 
أبوسمبل 27 42
 
الوادى الجديد 25 42
 
شلاتين 26 41
 
أبو رماد 27 40
 
رأس حدربة 28 39
 
حلايب 28 39
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 43
 
المدينة 34 46
 
الرياض 30 45
 
المنامة 35 41
 
أبوظبى 32 40
 
الدوحة 34 44
 
الكويت 33 48
 
دمشق 17 37
 
بيروت 24 30
 
عمان 17 34
 
القدس 18 31
 
غزة 28 31
 
بغداد 29 45
 
مسقط 33 39
 
صنعاء 15 28 
 
الخرطوم 30 42
 
طرابلس 20 27
 
تونس 17 28
 
الجزائر 18 24
 
الرباط 15 24
 
نواكشوط 24 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 14 29 
 
اسطنبول 20 28
 
إسلام آباد 30 43
 
نيودلهى 30 40
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 20 32
 
كوالامبور 23 32
 
طوكيو 21 28
 
أثينا 19 32
 
روما 16 25
 
باريس 17 26
 
مدريد 11 19
 
برلين 17 29
 
لندن 13 21
 
مونتريال 12 23
 
موسكو 06 16
 
نيويورك 18 26
 
واشنطن 20 29
 
 
 

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