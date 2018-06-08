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نظافة القاهرة تجهز حدائق العاصمة لاستقبال المواطنين فى العيد

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:09 ص
نظافة القاهرة تجهز حدائق العاصمة لاستقبال المواطنين فى العيد الحدائق العامة تستعد للعيد
كتب سيد الخلفاوى
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رفعت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حالة الطوارئ بكافة قطعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وضعت الهيئة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بكافة الحدائق والمتنزهات.
 
من جانبه أكد اللواء محسن مأمون رئيس نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم رفع مستوى النظافة بمحيط جميع خطوط مترو الأنفاق ومواقف السرفيس، ومواقف الأقاليم والحدائق والمقابر والمساجد والتى تشهد اقبالا وازدحاما كبيرا فى العيد.
 
وأضاف رئيس الهيئة، فى تصريح خاص، أن الهيئة أعدت فرق طوارئ من لوادر ومعدات لنقل القمامة، لمجابهة أى طارئ، بالإضافة للتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والشرطة السرية بالحدائق، لمنع البلطجة والتحرش داخل المتنزهات والحدائق العامة.
 
وقال مأمون أنه تم مراجعة إنارة المساجد، وإنارة  الشوارع والحدائق، مع تخفيض 50% على تذاكر حديقة "الفسطاط"، والتى تعد من أكبر حدائق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.
 
واكد أنه يتم مراجعة الألعاب الترفيهية بناء على توجيهات محافظ القاهرة لتأمين حياة مستخدميها، خلال العيد.
 
 

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