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مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:00 ص
مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب إبراهيم حسان
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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية العام المقبل 2019.

وقال مميش خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدى عبر قناة صدى البلد، أن ميناء شرق بورسعيد يصل كل دول البحر المتوسط شمالا، مرورا بدول شرق وغرب أوروبا، ويعد رمانة الميزان ما بين دول العالم بأكمله.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن الاستثمار الأجنبى فى منطقة قناة السويس يزيد باستمرار، مبينا أن كل المستثمرين يتمنون الاستثمار فى مصر، لقربها من السوق الأفريقى والعربى ودول البحر المتوسط، مما يجعل هناك فرص تسوق جيدة للاستثمارات.


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