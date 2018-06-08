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مقتل 250 حوثيا خلال المعارك مع القوات اليمنية

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:10 م
مقتل 250 حوثيا خلال المعارك مع القوات اليمنية قوات الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة،أن أكثر من 250 عنصرا من ميليشيات الحوثى الانقلابية قُتلوا خلال المعارك مع القوات اليمنية فى مختلف الجبهات وخاصة الساحل الغربى.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها القول: "إن 250 عنصرا من منطقة (بيت أنهم) التابعة لمديرية همدان بمحافظة صنعاء، ممن زجت بهم ميليشيات الحوثى فى حربها، لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية فى المعارك الدائرة بمختلف الجبهات، لا سيما جبهة الساحل الغربى".

وتواجه ميليشيات الحوثى صعوبات كبيرة مؤخرا فى التحشيد لجبهات القتال، مع الهزائم الميدانية المتتالية التى تتلقاها والخسائر البشرية والمادية الفادحة، خاصة فى جبهة الساحل الغربى حيث وصلت المعارك إلى مشارف مدينة الحديدة.

 


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