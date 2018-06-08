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الجمعة، 08 يونيو 2018 03:11 م
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مقتل شاب فى مشاجرة بسب خلافات مالية بكفر الدوار

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:00 م
مقتل شاب فى مشاجرة بسب خلافات مالية بكفر الدوار مشاجرة -أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى شاب حتفه متأثرا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوفاة "حسن ا ش" إثر إصابته بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر فى مشاجرة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
 
وبسؤال والدته ومرافقه "إمام أ  إ" شاهد الواقعة، قرر بقيام "مختار  ج  س" 24 سنة عامل ومقيم بناحية البضا البلد، بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشاجره إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندى من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

 


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