مسؤول ألمانى: من المستحيل حل القضية الإيرانية بشكل أحادى الجانب

(أ ش أ)

أكد نائب رئيس البرلمان الألمانى توماس أوبيرمان ، اليوم الجمعة ، استحالة حل القضية الإيرانية بخطوات أحادية الجانب ، كما تفعل الولايات المتحدة.

وقال أوبيرمان - فى اجتماعه مع رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين ـ إنه من المستحيل التوصل إلى قرارات بشأن إيران عن طريق إتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب مثلما يفعل دونالد ترامب ، حسبما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وفى معرض حديثه عن الوضع فى سوريا ، أشار المسؤول الألمانى إلى أنه يتعين على روسيا لعب دور أساسى فى إعادة بناء البلاد فيما بعد الصراع ، وأضاف " إن اللاجئين السوريين فى ألمانيا يريدون العودة إلى سوريا ، ولن تتاح لهم هذه الفرصة إلا إذا قدّمنا ​أموالا لإعادة إعمار البلاد، لكنّ ذلك يتطلب استقرارا سياسيا" ، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة لألمانيا أن تقدم روسيا دعما فى هذا الصدد.