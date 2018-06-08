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محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر .. والجمهور: عاوزين نطمن عليك

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:02 م
محمد صلاح ينشر صورة جديدة على تويتر .. والجمهور: عاوزين نطمن عليك محمد صلاح
كتب هيثم سلامة
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نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة، صورة جديدة له لطمأنة جمهوره، حيث ظهر فيها مبتسماً، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته التى قضاها فى بأحد الفنادق الشهيرة الإسكندرية.

وغرد العديد من رواد تويتر، فقال مغرد يدعى قوقاع:" أنا سعودى وأحبك وأشوفك أفضل لاعب عربى الله يحفظك من العين وإن شاء الله ترجع مثل الأول وأحسن" وأضاف محمد :" اشتقنا لك ياكينج عاوزين نشوفك بتصريح لايف عنك وعن استعدادك للمونديال ونتطمن عن صحتك".

ويحاول الفرعون المصرى محمد صلاح أن يسابق الزمن من أجل التعافى من الإصابة للمشاركة مع منتخب مصر فى منافسات مونديال روسيا 2018 المقرر انطلاقه يوم 14 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يشارك غدا السبت فى التدريبات على ستاد القاهرة الدولى.

محمد صلاح
محمد صلاح

 


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