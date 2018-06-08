محافظة القاهرة توافق على تبرعات بقيمة 500 ألف جنيه لمديرية الصحة و"حميات" العباسية

وافقت محافظة القاهرة على قبول تبرعات مقدمة لمديرية الصحة بقيمة 175.290 ألف جنيه لمنطقة الشروق الطبية، بالإضافة لـ 300 ألف جنيه لتطوير بمستشفى حميات العباسية، والمقدمة من بعض الشركات والمواطنين.

ومن جانبه شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على ألا تكون هذه التبرعات مشروطة أو مقابل مصالح، وتسجل فى الدفاتر الرسمية الخاصة بذلك.

وكانت محافظة القاهرة، خصصت مساحة 1.2 فدان، لإنشاء مدرسة إضافية للتعليم الأساسى بمنطقة الأسمرات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة عند إتمام تسكين المنطقة بمراحلها الثلاث.

وأوضح المحافظ فى تصريح له، أنه سيتم تخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، كحق انتفاع بدون مقابل، مع التزام الهيئة بالبناء والانتهاء من المشروع خلال سنة من استلام الأرض والالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيم والاستخدام المعتمدة.

كما وافقت المحافظة، على تخصيص مساحة أرض فضاء حوالي 3300م2 بعين حلوان لصالح وزارة الصحة، لإقامة مركز طبى عليها، نظراً للحاجة الشديدة إليها بالمنطقة، على أن يلغى التخصيص فى حالة عدم الالتزام بإقامة المشروع خلال سنة أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة أو مخالفة الاشتراطات البنائية أو التنازل أو البيع أو الإيجار للغير.