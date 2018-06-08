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محافظة القاهرة: المناطق الصناعية بالعاصمة تستهلك 78 مليون متر مكعب مياه

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:00 ص
محافظة القاهرة: المناطق الصناعية بالعاصمة تستهلك 78 مليون متر مكعب مياه اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أن القاهرة تعتبر من المحافظات الصناعية، نظراً لوجود عدد كبير من الانشطة الصناعية بالمحافظة فى شق الثعبان وجنوب حلوان والقطامية، والتى لها نصيب من المياه المستخدمة فى الصناعة والتبريد ويعتبر المصدر المائى لها هو مرفق مياه الشرب، مشيراً الى أن الصناعة تستخدم 78 مليون م3 فى السنة، ويتم التخلص من الصرف الصناعى بشبكة الصرف الصحى.
 
وأضاف السكرتير العام لمحافظة القاهرة، فى تصريحات له، أنه تم التوصية بالمرور على كافة المنشآت الصناعية بالقاهرة، وإلزامها بإنشاء وحدات لمعالجة الصرف الصناعي بالمنشأة، قبل صرفه على شبكات الصرف الصحى، والعمل على تدويره، بحيث يمكن توصيل أقل المياه إلى المصانع، والاعتماد على إعادة تدويرها بمحطات إعادة تدوير، ووحدات معالجة قبل الصرف على الشبكة .
 
ونوه اللواء محمد الشيخ، إلى أنه فى قطاع الزراعة يجب الاعتماد على تطوير نظام الرى، والتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، والمياه الجوفية العميقة والسطحية وتشجيع الزراعات قليلة الاستهلاك للمياه .
 
وأضاف، أن القاهرة بها 12 محطة مياه وبلغت المياه المنتجة فى عام 2015/2016 حوالى 2.1 مليار م3 كما بلغ معدل استخدام الفرد لمياه الشرب 291لتر/فرد/يوم .
 
 
 

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