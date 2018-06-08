محافظة القاهرة: استرداد 8000 متر من أملاك الدولة بالمعصرة والسلام

أعلنت محافظة القاهرة، أن حى المعصرة برئاسة محمد فؤاد، استرد مساحة 4950 مترا من أملاك الدولة بكورنيش النيل، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبتوجيهات من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وفى السياق ذاته، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول، برئاسة اللواء خالد شحاتة، من استرداد ما يزيد عن الـ 3000 متر مربع من أراضى الدولة.

من جانبه أثنى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رئيسى حيى المعصرة والسلام أول، لنجاحهما مؤخرا فى استرداد أراض من أملاك الدولة.