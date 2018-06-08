مجلس مدينة الأقصر يحرر 220 مخالفة إشغال في حملة موسعة

وشارك فى الحملة اللواء عصام ياسين مساعد المدير للأمن العام، واللواء كمال إبراهيم مساعد المدير للشئون المالية والإدارية واللواء ممدوح عبد السميع مساعد المدير للتدريب والأفراد، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، وكافة رؤساء الأحياء والقطاعات ومسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ومسئول إدارة المتابعة الميدانية وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر، إضافة إلى الكول الأمنى المستحدث والمكون من (30) سيارة شرطة و (25) ضابط.

وأثناء خط سير الحملة فاجئ اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ، واللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر الحملة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومدى تفاعل القوات بكل حسم مع البائعين الجائلين بشارع مدرسة الصنايع والإطمئنان على التعامل بضبط النفس.

قاد الحملة العقيد موافي عبدالله، مدير إدارة شرطة المرافق والرائد أحمد مشهور رئيس مباحث، حيث إستهدفت الحملة رفع عدد كبير من إشغالات الباعة الجائلين وعدد كبير من التندات المخالفة وأستاندات حديد وبروز مخالفة وعددهم (220) مخالفة ، وتحرير 40 محضر إشغال طريق ، وذلك لعدد من المحلات وإزالة المعوقات التي تعيق حركة سير المواطنين والحركة المرورية، حتى يتم القضاء نهائيا على ظاهرة البائع المتجول بذاك الشارع.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر: "مجهودنا مايضيعش هدر"، ومؤكداً إستمرار حملات رفع الإشغالات بشارع مدرسة الصنايع يومياً حتى يتم القضاء نهائيا على ظاهرة البائع المتجول والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ، ولاقت الحملة إستحسان الأهالى القاطنين بشارع مدرسة الصنايع.