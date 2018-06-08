مجلة أمريكية: انتكاسة جديدة لقطر بخسارة أهم داعميها فى نيويورك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "بولتيكو" الأمريكية إن رجل أعمال بنيويورك لعب دورا هاما فى محاولات قطر للفوز بنفوذ فى الولايات المتحدة، قد أنهى علاقته بالإمارة الخليجية، ويدينها الآن باعتبارها تهدد السلام فى الشرق الأوسط.

وقال جوى اللهام، رجل الأعمال سورى المولد والذى يمتلك سلسلة مطاعم ويعد من رواد الأعمال، وكان يساعد قطر فى القيام باستثمارات مفيدة سياسيا ويدعمها بين اليهود أنه قد قطع علاقته مؤخرا بالدوحة.

وقال اللهام، فى تراجع حاد عن موقفه السابق إن قطر تستمع بتصوير نفسها بأنها تدعم السلام فى المنطقة، إلا أنها أبعد ما يمكن أن يكون عن الحقيقة، ويأتى هذا التراجع فى موقف "اللهام" فى نفس الوقت الذى توقف فيه عميل مهم لقطر وهو نيك موزين، المستشار السابق للسيناتور الجمهورى تيد كروز عن العمل لصالح نظام تميم.

وتقول بولتيكو إن عملهم والمحاولات القطرية الأخرى كانت قد بدأت تؤتى ثمارها مع تخفيف إدارة ترامب موقفها من الدوحة فى الأشهر الماضية، وتعد خسارة خدماتهم انتكاسة للجهود القطرية لحل أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عام فى الخليج، وكانت تهدف أيضا إلى تحسين مكانتها فى الولايات المتحدة.