مبيض محارة يقتل زوجة شقيقه بسبب الخلافات الأسرية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أنهى مبيض محارة حياة زوجة شقيقه بعدة طعنات من سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب الخلافات الأسرية بينهما فى أبوصوير بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبوصوير يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى الإسماعيلية العام تفيد بوصول المجنى عليها "عزيزة.أ.م" 28 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز أبوصوير مصابة بجرح نافذ بالصدر أدى إلى وفاتها أثناء محاولة إسعافها أثر التعدى عليها من آخر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، ضم العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه النقباء محمد جمال ومحمد إدريس معاونى المباحث.

أوكل لفريق البحث سرعة القبض على القاتل ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة وضبط الأداة المستخدمة فى الجريمة.

وبسؤال زوج المجنى عليها "عبدالعال" قرر أن شقيقه "حمادة" مبيض محارة هو الذى تعدى على زوجته بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعها وعلل ذلك بسبب الخلافات الأسرية.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهم بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية تحدث باستمرار بينه وبين المجنى عليها وأضاف أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجة أخيه قام على إثرها بطعنها عدة طعنات مستخدما سكين المطبخ، أودت بحياتها وبإرشاد المتهم تم ضبط الأداة المستخدمة فى الجريمة "سكين".

تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة وتطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتسليم الجثة لذويها عقب تشريحها والتصريح بدفنها.