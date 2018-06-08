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لو انت مهتم بمشروع دار مصر.. اعرف نسب تنفيذ المرحلة الثالثة × 12 معلومة

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:17 م
لو انت مهتم بمشروع دار مصر.. اعرف نسب تنفيذ المرحلة الثالثة × 12 معلومة مشروع دار مصر- أرشيفية
كتب أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه.. ونظرا لأن مشروع دار مصر يشهد اهتمام كبير من مختف الشرائح وخاصة المرحلة الثالثة المقرر طرحها للحجز خلال الأيام المقبلة، نقدم لكم من خلال 12 معلومة جديدة نسب تنفيذ المرحلة الثالثة والتى تتضمن تنفيذ نحو 35 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة وهى..
 
1- المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر تتضمن تنفيذ نحو 35 ألف وحدة سكنية فى نحو 9 مدن جديدة.
 
2- المدن التى تتضمنها المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر " أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والشروق والعبور والمنيا الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة".
 
3- مساحة الوحدة السكنية فى مشروع دار مصر تتراوح من 100 إلى 150 مترا.
 
4- جارى تنفيذ 7620 وحدة بمدينة 6 أكتوبر  ووصلت متوسط التنفيذ لـ 25.3%.
 
5- جارى تنفيذ 8760 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة بنسب تنفيذ بلغت 21.6%.
 
6- بلغت نسب تنفيذ وحدات دار مصر بمدينة دمياط القاهرة الجديدة 52.3%.
 
7- جارى تنفيذ 1104 وحدة بمدينة الشروق بنسب تنفيذ 42.5%.
 
8- جارى تنفيذ 816 وحدة بمدينة العبور بنسبة تنفيذ بلغت 66.8%.
 
9- مدينة الشيخ زايد يتم تنفيذ نحو 912 وحدة فى المرحلةا لثالثة لدار مصر بمتوسط نسبة تنفيذ بلغت 53.6%.
 
10- المنيا الجديدة بلغت نسبة تنفيذ الوحدات بها 43.5% حيث جارى تنفيذ 480 وحدة.
 
11- المنصورة الجديدة بلغت نسب تنفيذ الوحدات بها 7.6%.
 
12- مدينة العبور الجديدة بلغت متوسط نسب تنفيذ نحو 3960 وحدة صفر بسبب عدم ترسية الوحدات على شركات المقاولات حتى الان.
 
 

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