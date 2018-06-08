لمشجعى المنتخب بكأس العالم فى روسيا.. كيف تحصل على الدولار من البنوك؟

كتب أحمد يعقوب

تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 14 يونيو 2018، أكبر بطولة فى عالم كرة القدم، وهى كأس العالم والتى تستضيفها روسيا، ويشارك فيها منتخب مصر وسط توقعات بحضور نحو 20 ألف مشجع مصرى للمباريات فى الاستادات التى تستضيف مباريات البطولة.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير بالخطوات كيفية حصول المسافر على الدولار من البنوك للانفاق فى روسيا.

- البنوك العاملة فى مصر وعددها 38 بنكًا لا تبيع أو تشترى العملة الروسية – الروبل – وبالتالى فإن البديل للإنفاق خلال كأس العالم هو بطاقات الدفع بأنواعها أو الحصول على الدولار الأمريكى.

- يتوجه المسافر إلى أى فرع للبنك الذى يمتلك به حساب مصرفى، حيث توفر غالبية البنوك الدولار للمسافرين للخارج، بمتوسط قدره 1500 دولار للفرد.

- تقديم مستندات السفر وتشمل تذكرة الطيران وتأشيرة دخول الدولة أو FAN ID، للحصول على المبلغ المطلوب.

- تعتبر كروت الائتمان والخصم أحد أدوات الدفع خلال السفر إلى الخارج ويضاف نسبة متوسطها 3% على تدبير الدولار عند استخدام الكارت فى الدفع للمشتريات فى روسيا.

- الدولار الأمريكى متوفر فى البنوك المصرية فى أعقاب القرار التاريخى لتحرير سعر صرف الجنيه، والذى دعم كثيرًا من موارد البنوك من العملة الصعبة.

- المسافر لحضور كأس العالم فى روسيا لتشجيع منتخب مصر يمكنه شراء الدولار من البنوك المصرية واستبداله بالروبل الروسى داخل الأراضى الروسية للصرف على نفقات المعيشية خلال فترة تواجده هناك، واستبدال الروبل الروسى المتبقى هناك أيضًا – فى روسيا – قبل عودته إلى مصر.