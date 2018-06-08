video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 08:49 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لمشجعى المنتخب بكأس العالم فى روسيا.. كيف تحصل على الدولار من البنوك؟

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:07 ص
لمشجعى المنتخب بكأس العالم فى روسيا.. كيف تحصل على الدولار من البنوك؟ الدولار الامريكى
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق

تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 14 يونيو 2018، أكبر بطولة فى عالم كرة القدم، وهى كأس العالم والتى تستضيفها روسيا، ويشارك فيها منتخب مصر وسط توقعات بحضور نحو 20 ألف مشجع مصرى للمباريات فى الاستادات التى تستضيف مباريات البطولة.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير بالخطوات كيفية حصول المسافر على الدولار من البنوك للانفاق فى روسيا.

- البنوك العاملة فى مصر وعددها 38 بنكًا لا تبيع أو تشترى العملة الروسية – الروبل – وبالتالى فإن البديل للإنفاق خلال كأس العالم هو بطاقات الدفع بأنواعها أو الحصول على  الدولار الأمريكى.

- يتوجه المسافر إلى أى فرع للبنك الذى يمتلك به حساب مصرفى، حيث توفر غالبية البنوك الدولار للمسافرين للخارج، بمتوسط قدره 1500 دولار للفرد.

- تقديم مستندات السفر وتشمل تذكرة الطيران وتأشيرة دخول الدولة أو FAN ID، للحصول على المبلغ المطلوب.

- تعتبر كروت الائتمان والخصم أحد أدوات الدفع خلال السفر إلى الخارج ويضاف نسبة متوسطها 3% على تدبير الدولار عند استخدام الكارت فى الدفع للمشتريات فى روسيا.

- الدولار الأمريكى متوفر فى البنوك المصرية فى أعقاب القرار التاريخى لتحرير سعر صرف الجنيه، والذى دعم كثيرًا من موارد البنوك من العملة الصعبة.

- المسافر لحضور كأس العالم فى روسيا لتشجيع منتخب مصر يمكنه شراء الدولار من البنوك المصرية واستبداله بالروبل الروسى داخل الأراضى الروسية للصرف على نفقات المعيشية خلال فترة تواجده هناك، واستبدال الروبل الروسى المتبقى هناك أيضًا – فى روسيا – قبل عودته إلى مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أكثر المنتخبات العربية خوضًا للمباريات فى تاريخ كأس العالم

أخبار الاقتصاد

البنك الأهلى المصرى

كأس العالم فى روسيا

مونديال روسيا

كاس العالم

مصر فى كاس العالم




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة