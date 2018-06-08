لمسافرى روسيا.. 6 نصائح لحماية بياناتك الشخصية من الاختراق الإلكترونى

كتبت: هبة السيد

يقدم اليوم السابع نصائح للمسافرين لروسيا لتشجيع المنتخب المصرى المشارك ببطولة كأس العالم التى ستعقد منتصف الشهر الجارى، وذلك بحسب إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الأمن الإلكترونى.

ونصحت الشركة، المشجعين باتباع عدة قواعد بسيطة للمساعدة لحماية بياناتهم الشخصية أثناء استخدام شبكات الاتصال اللاسلكى المفتوحة، وهى:

أولا الاتصال، ما أمكن، عبر شبكة افتراضية خاصة VPN، لضمان نقل البيانات المشفرة عبر نفق محمى، ما يعنى عجز المجرمين عن قراءة البيانات حتى لو تمكنوا من الوصول إليها.

ثانيا عدم الوثوق فى الشبكات غير المحمية بكلمة مرور، أو التى يسهُل تخمين كلمات المرور الخاصة أو العثور عليها.

ثالثا حتى إذا طلبت الشبكة كلمة مرور قوية، على المستخدم أن يظل يقظاً. إذ يمكن أن يكتشف المحتالون كلمة مرور الشبكة فى أحد المقاهى، على سبيل المثال، ثم يقومون بإنشاء اتصال مزيف بكلمة المرور نفسها. وهذا يسمح لهم بسرقة البيانات الشخصية بسهولة، لذلك يجب عدم الوثوق بأسماء الشبكات وكلمات المرور سوى التى يُقدمها الموظفون فى المرافق التى تتم زيارتها.

رابعاً لتحقيق أقصى قدر من الحماية، على المستخدم إيقاف الاتصال اللاسلكى بالإنترنت عند عدم استخدامه. وهو ما سيؤدى أيضاً إلى التقليل من استهلاك البطارية. ويوصى أيضاً بتعطيل ميزة الاتصال التلقائى بالشبكات الحالية.

خامساً إذا لم يكن المستخدم متأكداً تماماً من أمان شبكة الإنترنت اللاسلكية مع حاجته إلى الاتصال بها، فعليه أن يقصر نشاطه عبرها على الاستخدامات الأساسية مثل البحث عن المعلومات، ويمتنع عن إدخال تفاصيل تسجيل الدخول للشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكترونى، مع الالتزام بعد القيام بتاتاً بأية عمليات مصرفية أو إدخال تفاصيل البطاقة المصرفية فى أية خدمة، وذلك لتجنب المواقف التى يمكن أن يتم فيها اعتراض البيانات الحساسة واستخدامها لأغراض خبيثة لاحقاً.

سادساً لتجنب الاستهداف من قبل المجرمين الإلكترونيين، يجب تمكين خيار "استخدام اتصال آمن دائماً" HTTPS فى إعدادات الجهاز. ويُوصى بتمكين هذا الخيار عند زيارة أى موقع ويب يُعتقد أنه قد يفتقر إلى الحماية اللازمة.