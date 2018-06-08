كوريا الشمالية وأمريكا تناقشان عودة مفتشين لموقع يونج بيون النووى خلال شهرين

سول أ ش أ

أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن بيونج يانج والولايات المتحدة تناقشان عودة فريق من مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات التفتيش على موقع "يونج بيون" النووى إلى الشمال فى غضون شهر أو شهرين ضمن اتفاق القمة بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" - دون أن تكشف عن هويتها - قولها إن بيونج يانج وواشنطن تنسقان لكى تشمل نتائج القمة بينهما عودة مفتشين إلى الشمال، بالإضافة إلى نزع السلاح النووى وضمان سلامة نظام كوريا الشمالية.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة كانت تناقش - مؤخرا - مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة فريقها إلى الشمال.

وفى حال توصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الاتفاق النهائى لعودة فريق من مفتشى الوكالة الدولية إلى الشطر الشمالي، فسيعود الفريق إلى كوريا الشمالية منذ آخر زيارة له قبل 9 أعوام.

وظل موقع يونج بيون النووى بعيدا عن أنظار المجتمع الدولى منذ شهر أبريل عام 2009 عندما طردت كوريا الشمالية مفتشى الوكالة الدولية وسط التوتر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إزاء التحقق من وضع البرنامج النووي.

ومن المتوقع أن يتعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم الاعتداء على كوريا الشمالية والإعلان عن نهاية الحرب الكورية مقابل قبول كوريا الشمالية فريق من مفتشى الوكالة الدولية.