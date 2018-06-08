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قطع الكهرباء عن مرسى مطروح وعدة قرى من الخامسة فجرا وحتى العاشرة صباحا

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:00 ص
قطع الكهرباء عن مرسى مطروح وعدة قرى من الخامسة فجرا وحتى العاشرة صباحا محول كهرباء أرشيفية
مطروح – حسن مشالي
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أعلنت قطاع كهرباء مطروح التابع لشركة كهرباء البحيرة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائى صباح اليوم االجمعة، عن مدينتى مرسى مطروح والنجيلة وعددا من القرى، من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 10 صباحاً، لإجراء الصيانة السنوية للخطوط والشبكات.

وأكد المهندس سعيد خليل رئيس قطاع كهرباء مطروح، أنه سيتم إجراء الصيانة بمحطات ومحولات الألبان وفوكة، استعداداً لفصل الصيف، وسيترتب عن ذلك قطع الكهرباء عن مدينتي مرسى مطروح والنجيلة وقرى فوكة وجلالة التابعتين لمدينة الضبعة، من الساعة 5 صباحا وحتى الـ 10 صباح اليوم الجمعة، لعدم حدوث أية أعطال مع زيادة الأحمال التي تشهدها المحافظة خلال فصل الصيف.

 

 

 
 

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